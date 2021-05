Iga Świątek wygrała turniej w Rzymie. Kompletna dominacja w finale

W czwartek w 1/8 finału 19-letnia Polka musiała bronić dwóch meczboli w pojedynku z Czeszką Barborą Krejcikovą. Przetrwała jednak kryzys, wygrała, a w sobotę w przełożonym z piątku ćwierćfinale oraz rozegranym po kilku godzinach półfinale nie dała większych szans piątej w światowym rankingu Ukraince Jelenie Switolinie i innej nastolatce - Amerykance Cori Gauff.

W finale po drugiej stronie siatki stanęła dziewięć lat starsza Pliskova. Czeszka, która ma w dorobku 16 tytułów, jest obecnie dziewiąta na liście WTA, w Rzymie była w finale przed rokiem i triumfowała w edycji 2019. W 2017 roku przez osiem tygodni otwierała klasyfikację tenisistek.

W finale turnieju w Rzymie nie miała jednak szans z Polką. Świątek ograła Pliskovą bez straty gema! Spotkanie finałowe trwało zaledwie 45 minut.

INCREDIBLE.



🇵🇱 @iga_swiatek claims her first WTA 1000 title with a flawless 6-0, 6-0 victory over Pliskova in Rome!#IBI21 pic.twitter.com/ilM8BSPTzY