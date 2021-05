Zdjął drzwi z zawiasów i okradł 90-latkę. Trzymała pieniądze pod poduszką

Zdjął drzwi wejściowe z zawiasów, wszedł do pomieszczenia i okradł 90-latkę. Kobieta przechowywała w mieszkaniu ponad 2 tys. zł. Seniorka ukrywała pieniądze pod poduszką. Policja zatrzymała podejrzewanego o włamanie. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Kłodzka. Zatrzymany mężczyzna miał wejść do mieszkania 90-latki. Włamywacz, by dostać się do środka, zdjął drzwi wejściowe z zawiasów.

Następnie 30-latek wszedł do pomieszczenia, gdzie kobieta przechowywała pieniądze. Sprawca odnalazł 2 400 zł. Seniorka trzymała pieniądze pod poduszką.

Pieniądze 90-latki "przeznaczył na życie"

Kiedy właścicielka mieszkania zorientowała się, że doszło do kradzieży, skontaktowała się z rodziną. Bliscy 90-latki powiadomili o zdarzeniu służby.

Policjanci zatrzymali ws. tego zdarzenia podejrzewanego. Jest nim mieszkaniec powiatu kłodzkiego. "Wczoraj usłyszał on zarzuty kradzieży z włamaniem. Mundurowym tłumaczył, że skradzione pieniądze przeznaczył na życie" - przekazał mł. asp. Przemysław Ratajczyk, oficer prasowy Policji Dolnośląskiej.

30-latek odpowie za kradzież oszczędności 90-latki i włamanie do mieszkania. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

