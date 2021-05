"Same pieniądze tego nie załatwią". Prof. Gut o planach zmian w służbie zdrowia

Jarosław Kaczyński przedstawiając Polski Ład zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat rząd PiS zwiększył wydatki na służbę zdrowia. Dodał, że bardzo szybko zostały zwiększone także wydatki w trakcie pandemii. - Ale to ciągle za mało. Chcemy więcej. Chcemy już w 2023 r. osiągnąć 6 proc. PKB - to będzie na pewno przeszło 150, a może przeszło 160 mld zł - zapowiedział lider PiS.

Reorganizacja służby zdrowia

Dodał, że w 2027 roku rząd chce osiągnąć 7 proc. PKB na służbę zdrowia. - To już będzie pewnie - jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem - ok. 200 mld zł, a więc potężna suma - zaznaczył wicepremier. Dodał także, że program zakłada głęboką reformę służby zdrowia, m.in. 24-godzinne dyżury lekarskie w każdym powiecie i nową ścieżkę kontaktu z lekarzami.

- Będzie reorganizacja służby zdrowia, tak żeby działała w tych nagłych wypadkach na trzech poziomach, najpierw teleporada, później bezpośrednia interwencja lekarza, albo wizyta u lekarza, a następnie, jeśli jest taka potrzeba, albo jeżeli od razu mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją - karetka pogotowia i odpowiedni oddział w szpitalu - wyjaśnił Kaczyński. Z tym również - jak zaznaczył - jest obecnie problem.



Prezes Prawa i Sprawiedliwości obiecał również wprowadzenie mechanizmu koordynacji leczenia najcięższych chorób. - A więc sieć onkologiczna, która jeśli chodzi o pilotaż już ruszyła, z dobrym wynikiem; podobna sieć kardiologiczna. To chodzi o to, żeby leczyć w sposób skoordynowany, sprawny, żeby była pełna wiedza o tym, co się dzieje - tłumaczył szef PiS.

Modernizacja szpitali

W "Polskim Ładzie" znajduje się również zapis o zniesieniu limitów do specjalistów. Większe nakłady finansowe maja również pomóc w zwiększeniu zatrudnienia w służbie zdrowia. - Przede wszystkim musimy mieć więcej niż dzisiaj lekarzy. Musimy ich kształcić, musimy ich ściągać z zewnątrz. To dotyczy także pielęgniarek, a być może także i innych pracowników służby zdrowia - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS zapowiedział również modernizację szpitali. - Musimy też przeprowadzić wielkie procesy inwestycyjne i procesy naprawy i mieć instrumenty do tego, by można było to uczynić, a więc Fundusz Modernizacji Szpitali, Fundusz Medyczny i Agencja Rozwoju Szpitali. To będą właśnie te nowe instytucje, które mają przeprowadzać modernizacje, przeprowadzać badania, koncentrując się szczególnie na onkologii, które mają także - mówię o tej ostatniej instytucji - porządkować sprawy w szpitalach, bo nie zawsze się tam dobrze dzieje - podkreślił wicepremier.

"Same pieniądze tego nie załatwiają"

Do zapowiedzi rządu odniósł się w Polsat News wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Jak stwierdził "wzrost nakładów finansowych, a uzupełnienie kadry, to dwie różne sprawy".

- Trzeba pamiętać, że przeciętna pielęgniarka ma pięćdziesiąt parę lat. Kadrę trzeba przygotować, wykształcić, tego same pieniądze nie załatwiają, to wymaga organizacji - powiedział.

- Podstawy to przygotowanie kadry i zapewnienie warunków, żeby ta kadra została w Polsce - dodał.

Pytany czy uda się to zrobić w polskich realiach, stwierdził, że będzie to "bardzo trudne". - Łatwiej jest kupić wykształconego człowieka niż go wykształcić - stwierdził.

Jak przypomniał, "wszelkie nasze próby sprowadzania lekarzy spotykały się z dość dużym oporem środowiska". - Są przecież kraje, gdzie lekarze zarabiają gorzej niż w Polsce i oni by chętnie do nas przyjechali. Ale wtedy oni stanowiliby konkurencję dla istniejącej służby zdrowia - powiedział.

- Podniesienie nakładów tworzy możliwości, reszta to jest sprawa realizacji - dodał.

