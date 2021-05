Współprowadzone przez resort kultury i samorząd woj. śląskiego Muzeum Śląskie przygotowało cały "Weekend w Muzeum Śląskim". Wystawy stałe i czasowe będzie można 15 i 16 maja obejrzeć tam za 1 zł, wśród nich udostępnioną przed kilkoma dniami ekspozycję prac prymitywisty Teofila Ociepki czy prezentowane w dawnej stolarni dzieła Antoniego Toborowicza, twórcy sztuki tzw. pogranicza.

Goście Muzeum Śląskiego będą mogli zwiedzić również wystawę "Twarze Powstańców", prezentującą sylwetki wybranych powstańców śląskich oraz działaczy ukazanych w osobistym wymiarze. Dostępna będzie także wystawa "Hołd i podziw walczącym Górnoślązakom - echa III powstania śląskiego na terenie Polski".

Muzeum zorganizuje też grę terenową "Na tropie kopalni", zabawę edukacyjną "Industrialna przygoda", a w godzinach wieczornych mapping opowiadający o historii powstań śląskich - przygotowany przez Biuro Programu "Niepodległa". Przez weekend wjazd na będącą częścią Muzeum 40-metrową wieżę widokową szybu Warszawa II będzie bezpłatny.

Akcenty historyczne, nawiązujące do upływającej 100. rocznicy walk ws. przynależności państwowej Górnego Śląska, będzie prezentowało – również w Noc Muzeów - Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Późnym popołudniem przewidziano tam otwarcie wystawy nt. pieniądza zastępczego, funkcjonującego w regionie w okresie plebiscytu i III powstania śląskiego.

Wieczorem na muzealnym parkingu wyświetlone zostaną natomiast mapping "Śląsk wspólna sprawa" oraz trzy filmy poświęcone trzem kolejnym powstaniom śląskim, między którymi przewidziano spotkanie z ich autorem, Adamem Turulą.

W Gliwicach w organizację poświęconej powstaniom śląskim Nocy Muzeów włączył się szereg instytucji i organizacji. Na gliwickim rynku jedna z grup rekonstrukcyjnych pokaże replikę samochodu pancernego powstańców, a inna przy pobliskiej Willi Caro zainscenizuje atak powstańców śląskich na posterunek niemiecki.

Rekonstrukcjom będą towarzyszyły pokazy współczesnych komandosów, warsztaty drukowania powstańczych ulotek, możliwość konstruowania i malowania przez dzieci miniaturowych replik samochodów pancernych, a także wystawa figurek żołnierzyków i modeli pojazdów wojskowych z okresu powstań śląskich.

W Gliwicach odbędą się też nawiązująca do tematyki powstań śląskich fabularyzowana gra miejska, pokazane zostaną dwie wystawy i wydana zostanie gazeta okolicznościowa "Powstańcza Jednodniówka".

Działające w Zabrzu Muzeum Górnictwa Węglowego zaprosi m.in. do zabytkowej kopalni Guido, gdzie podczas zwiedzania będzie można wyjątkowo posłuchać o aerologii górniczej (czyli zagadnieniach wentylacji kopalni), ze uwzględnieniem związanych z tym zagrożeń.

Również należąca do zabrzańskiego muzeum górniczego Sztolnia Królowa Luiza zachęca do nocnego zwiedzania trasy rodzinnej, m.in. ze spotkaniem ducha kopalni, a także najdłuższej tego typu podziemnej trasy wodnej w górnictwie węglowym (z kończącym spływ wypłynięciem na powierzchnię w centrum nocnego miasta).

Współpracujące z zabrzańską placówką Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w organizacji, które ma zostać otwarte jesienią tego roku, zaprosi na wydarzenia zdalne. Będzie można m.in. wirtualnie zajrzeć do środka i w serwisie YouTube zobaczyć specjalnie przygotowany z tej okazji program filmowy.

Efektownym akcentem Nocy Muzeów w regionie będzie ożywienie stojącego przed siedzibą DB Cargo Polska w Zabrzu zabezpieczonego i odmalowanego parowozu Ty2. Według zapowiedzi organizatorów parowóz po raz pierwszy od wielu lat będzie wydawał parokrotnie, co godzinę, charakterystyczny świst, a jego światła będą rozświetlały okolice gmachu przedsiębiorstwa.

Zwiedzanie fromborskiej katedry śladami Pana Samochodzika, sąd nad czarownicą i wystawy o Koperniku przygotowały muzea na Warmii i Mazurach na sobotnią Noc Muzeów. W Giżycku otwarta zostanie ekspozycja prac Stanisława Poskrobko zwanego Nikiforem Podlasia.

Muzeum Warmii i Mazur zaprasza chętnych w trzy miejsca. To przede wszystkim zamek, w którym można obejrzeć pięć wystaw, na czele z tą poświęconą najsłynniejszemu mieszkańcowi miasta i warowni "Mikołaj Kopernik mieszkaniec olsztyńskiego zamku". Na zwiedzających czeka także otwarta ostatnio ekspozycja prac olsztyńskich artystów przybyłych na te ziemie i tworzących po 1945 roku.

Poza tym w sobotni wieczór otwarty będzie Dom Gazety Olsztyńskiej przy Targu Rybnym oraz Muzeum Przyrody przy ul. Metalowej.

Muzeum Warmii i Mazur zaprasza też na swój profil na Facebooku. Tam, pod hasztagiem #OlsztyńskaNocZamkowa, będzie można znaleźć interesujące materiały. Wśród nich filmy m.in. o warmińskich rycerzach i pracy konserwatora dzieł sztuki.

Wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Warmii i Mazur odbywać się będą w godz. 17-22 (ostatnie wejście o 21.30). W olsztyńskim zamku jednorazowo może przebywać 50 osób, natomiast w Muzeum Przyrody oraz w Domu Gazety Olsztyńskiej 30 osób. Należy pamiętać o reżimie sanitarnym (maseczki, dezynfekcja rąk). Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny - informują organizatorzy.

W sobotę od godz. 11 do północy warto też zajrzeć do Zajezdni Trolejbusowej przy Tartaku Raphaelsohnów w Olsztynie. Tam można obejrzeć wystawę "Domek bez adresu". To okazja do cofnięcia się w czasie lub w ogóle poznania PRL-owskiego mieszkania. Meblościanka, dywan, sprzęty domowego użytku, kineskopowy telewizor - to tylko część wyposażenia. Przy okazji można też obejrzeć auta z epoki.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w Europejską Noc Muzeów zaprasza na szereg interesujących wydarzeń. - Bardzo tęsknimy za turystami i mamy nadzieję, że przyjadą do nas mimo ograniczeń - powiedziała Maja Dzieciątek z fromborskiego muzeum.

Organizatorzy przygotowali muzealną grę miejską "Frombork czasów Kopernika", warsztaty mydelnicze, wystawy o Koperniku jako astronomie i lekarzu. "Pestis" - Grupa Rekonstrukcji Historycznej będzie odgrywać "sąd nad czarownicą", odbędą się warsztaty "rwacza zębowego". Będzie też mowa o kuchni wieków średnich. O anatomii u Memlinga opowie prof. Jerzy Jankau z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zwiedzić można będzie wystawę "Złote jabłka mi się śnią" o tym jak przedstawiona jest śmierć dziecka w sztuce i kulturze.

Przewidziano zwiedzanie Parku Astronomicznego a w Bazylice Archikatedralnej, koncert organowy Arkadiusza Popławskiego i zwiedzanie katedry śladami Pana Samochodzika - bohatera popularnej serii książek autorstwa Zbigniewa Nienackiego.

W Giżycku w Twierdzy Boyen otwarta zostanie w sobotę wystawa prac Stanisława Poskrobko zwanego Podlaskim Nikiforem. Jak wskazują organizatorzy, twórczość artysty jest imponująca, bo maluje zarówno obrazy olejne, akrylowe, pastele, tworzy kolaże używając niestandardowych materiałów, jak drewno z Puszczy Białowieskiej, worek jutowy, sznur lniany, piasek, smołę, wosk. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w Polsce, we Włoszech, Niemczech i Francji.

Noc Muzeów na Podlasiu

Kilkadziesiąt różnych pomysłów przygotowały podlaskie placówki kultury w związku z Nocą Muzeów. Część oferty to prezentacje w internecie, ale niektóre placówki pozwalają zwiedzać ekspozycje z zachowaniem obostrzeń pandemicznych; są też koncerty i spektakle w plenerze.