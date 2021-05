Nawałnice nad Polską, zalane posesje i pomieszczenia. Ponad 500 interwencji straży pożarnej

Jak poinformowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, do godz. 21 w czwartek strażacy wyjeżdżali łącznie do 538 interwencji związanych ze zjawiskami pogodowymi.

Najwięcej interwencji odnotowano w województwie śląskim - 301. Strażacy informują, że na chwilę obecną jest tam ok. 90 zalanych posesji. W województwie małopolskim zanotowano natomiast 90 interwencji, a w dolnośląskim - 67.

Ostrzeżenie IMGW przed burzami

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w czterech województwach na południu Polski - województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i dla części województwa podkarpackiego.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Starosta raciborski wieczorem ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie całego powiatu.

Pełne ręce roboty przy pompowaniu wody z zalanych piwnic, udrażnianiu przepustów i usuwania błota z dróg mają strażacy w powiecie raciborskim, wspierani przez strażaków ochotników i lokalne władze, które m.in. wynajęły ciężki sprzęt pomocny przy usuwaniu skutków opadów.

Gdzie jest najtrudniejsza sytuacja?

Pogoda dała się tam we znaki już w środę. Jak poinformował brygadier Roland Kotula z raciborskiej straży pożarnej, najtrudniejsza sytuacja jest obecnie na terenie gmin Krzyżanowice i Krzanowice.

W Krzyżanowicach starsza kobieta schodząc do piwnicy uległa wypadkowi, pomocy udzielili jej strażacy i zespół ratownictwa medycznego.

W miejscowości Turze strażacy w ostatniej chwili przed popołudniowymi opadami zdołali pokryć folią dach domu podziurawionego gradem dzień wcześniej. Kierowca ciężarówki, nie widząc granicy między drogą a poboczem, wpadł do rowu, ale zdołał się wydostać o własnych siłach i bez obrażeń.

Kłopoty mieli również kierowcy w Katowicach, gdzie duże rozlewisko uniemożliwiło przejazd pod wiaduktem przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych w mieście - ulicy Kościuszki.

Zalane posesje i piwnice

- Nie byliśmy w stanie wypompować wody z rozlewiska, przekazaliśmy drogę jej zarządcy - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach kapitan Adam Kryla. Katowiccy strażacy zdołali za to wypompować wodę z piwnicy jednej ze szkół. Interweniowali także na zalanych posesjach i w piwnicach domów mieszkalnych.

To kolejny dzień w woj. śląskim, kiedy mieszkańcy i służby zmagają się ze skutkami intensywnych opadów. Kilkaset razy strażacy interweniowali także w nocy ze środy na czwartek. Nieprzejezdna od środowego wieczora droga krajowa nr 45 w Krzyżanowicach na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 936 została już oczyszczona i w czwartek wieczorem udostępniona kierowcom - poinformował oficer dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

