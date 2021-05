Kot wyskoczył z piątego piętra płonącego budynku [WIDEO]

Jeden ze strażaków z chicagowskiej straży nagrywał pożar 6-piętrowego budynku. W wybitym oknie płonącego mieszkania pojawił się czarny kot. Chwilę chodził po parapecie i zdecydował się na skok.

"Na cztery łapy"

Kot wyskoczył, wprawiając obserwatorów w zdumienie i wylądował, odbijając się od ziemi, na trawniku przed budynkiem, po czym... zwyczajnie odszedł.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z