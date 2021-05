Czwarty dzień poszukiwań nastolatków. Służby sprawdzą kolejny obszar Odry

Czwarta doba poszukiwań dwóch nastolatków którzy zaginęli w województwie lubuskim. W akcji bierze udział ponad 200 osób. Zaginieni to 13-letni Filip i 15-letni Marek, którzy w poniedziałek wyszli z domów we wsi Ledno i do tej pory nie nawiązali kontaktu z rodzinami.