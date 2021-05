Policjanci z zielonogórskiej komendy i komisariatu w Sulechowie poszukują 13- i 15-latka. Chłopcy wczoraj wyszli z domów we wsi Ledno w gminie Trzebiechów.

Zaginieni to dwaj chłopcy: Filip lat 13 i Marek lat 15. Widziano ich ostatnio ok. godziny 15 we wsi Ledno. O zaginięciu poinformowali rodzice. W poszukiwanie zaangażowani są policjanci, strażacy oraz inne osoby.

Lubuska Policja Filip Pasiewicz

13-letni Filip Pasiewicz ma 164 cm wzrostu, waży ok. 60 kg i ma krępą sylwetkę. Ma krótko ścięte blond włosy, niebieskie oczy, prosty nos. Ubrany był w pomarańczową koszulkę z krótkim rękawem i napisem, granatowe dresowe spodnie z czerwonym zamkiem na lewej nogawce w okolicy kolana, czarne buty sportowe marki reebok.

Lubuska Policja Marek Gawryszak

15-letni Marek Gawryszak ma 167 cm wzrostu, waży ok. 60 kg i jest szczupłej budowy ciała. Ma włosy ciemny blond, ścięte krótko, niebieskie oczy, nos prosty. Ubrany był w granatową bluzę bez kaptura, z przodu na bluzie widoczna jest amerykańska flaga, czarne dresowe spodnie, szare buty sportowe marki puma, czapkę z daszkiem typu moro.

Policyjny śmigłowiec w akcji

Poza policjantami i strażakami w poszukiwaniu bierze udział policyjny śmigłowiec. Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach. Sprawdzane są pobliskie lasy i łąki, ale też podmokłe tereny, gdzie znajdują się rozlewiska Odry. Do tej pory udało się sprawdzić obszar około 700 hektarów.

Policjanci proszą osoby, który posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionych chłopcach, o kontakt z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112 lub numerami: 47 795 64 11 i 47 795 24 11.





