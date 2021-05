Ukraina: deputowany w areszcie domowym. Miał "wejść w zmowę z urzędnikiem rządu rosyjskiego"

Sąd w Kijowie umieścił prorosyjskiego polityka i deputowanego Wiktora Medwedczuka w areszcie domowym do 9 lipca. Poinformował o tym w czwartek sam sąd.

Sąd zabronił Medwedczukowi opuszczania Kijowa i obwodu kijowskiego bez pozwolenia organów śledczych i prokuratora, a także zobowiązał go do informowania organów śledczych i sądu o zmianie miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, jak również do niekontaktowania się z podejrzanymi i świadkami.

Oskrażony o kradzież kopalin

Lider partii Opozycyjna Platforma – Za Życie Medwedczuk oraz inny deputowany Taras Kozak zostali oskarżeni o zdradę stanu i próbę kradzieży surowców na Krymie. Według danych śledztwa Medwedczuk miał m.in. wejść w zmowę z urzędnikiem rządu rosyjskiego w celu wydobywania kopalin z szelfu Morza Czarnego w morskiej strefie ekonomicznej Ukrainy, czasowo okupowanej przez Rosję.

Podejrzewa się go również o to, że przekazał służbom rosyjskim informacje zawierające tajemnicę państwową, a także o prowadzenie działalności wywrotowej przeciw Ukrainie.

„Nie wolno uznawać Krymu za część innego państwa. Nie wolno sprzyjać i bezpośrednio uczestniczyć w przekazywaniu wartościowych dokumentów, dotyczących ukraińskich złóż, które są warte 38 mln hrywien. Nie wolno przejmować własności Ukrainy, która według prawa należy do obywateli. Nie wolno ujawniać informacji, które zawierają tajemnice państwowe” – oznajmiła prokurator Iryna Wenediktowa.

Koordynuje "nielegalne działania partnerów"

Według źródeł agencji Interfax-Ukraina Medwedczuk, który jest także liderem ruchu politycznego Ukraiński Wybór, „pomimo odcinania się od nielegalnych działań swoich partnerów na Krymie”, koordynuje ich pracę na anektowanym półwyspie. Medwedczuk w środę pojawił się w biurze prokuratora generalnego, aby zapoznać się z wysuwanymi wobec niego zarzutami, i oświadczył, że nie zamierza się ukrywać, a stawiane mu zarzuty są umotywowane politycznie.

W lutym władze Ukrainy wprowadziły sankcje wobec Kozaka, który jest właścicielem prorosyjskich kanałów telewizyjnych (w rzeczywistości kontrolowanych przez Medwedczuka), a jego firmy były zamieszane w nielegalny handel węglem w Donbasie.

Wkrótce taki sam los spotkał Medwedczuka – zablokowano aktywa jego i jego żony. Informowano wówczas, że przyczyną jest „finansowanie terroryzmu”. Medwedczuk jest nazywany lobbystą interesów Kremla i łączą go bliskie relacje z prezydentem Władimirem Putinem – jest on ojcem chrzestnym córki ukraińskiego polityka. Według ukraińskich organów ochrony prawa Kozak przebywa w Rosji.

