Rzecznik rządu Piotr Müller w "Gościu Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od godz. 19:20

Jednym z tematów rozmowy będzie raport NIK dotyczący organizacji tzw. wyborów kopertowych.

Podczas czwartkowej konferencji do raportu odniósł się rzecznik rządu podkreślając, że wszystkie decyzje o rozpoczęciu technicznych przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były wydane zgodne z przepisami prawa. Jak dodał, wynika to wprost z opinii prawnych. - Prezes Rady Ministrów oraz szef Kancelarii Premiera działali zgodnie z przepisami prawa, stali również na straży wykonania przepisów konstytucyjnych, które mówiły o tym, w jakim terminie powinny odbywać się wybory prezydenckie zarządzone przez marszałka Sejmu na dzień 10 maja - mówił Müller.

W pierwszej części programu wystąpi lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

jo/Polsat News