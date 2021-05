Handel dziećmi. Kolejne ustalenia reporterów "Raportu"

Wszystkie osoby, które w cyklu reportaży chcą kupić lub sprzedać dziecko łączy jedna ze ston internetowych, na której publikowane są ogłoszenia kupna-sprzedaży. Jest tam ponad 25 tysięcy użytkowników, a wyświetlenia liczone są w milionach. Reporterom "Raportu" udało się dotrzeć do jej założyciela.

- Więc była taka nisza na rynku, postanowiłem tę niszę zapełnić. Zauważyłem, że są takie ogłoszenia w różnych miejscach, które nie są dedykowane do tego. I postanowiłem zrobić stronę, która będzie tylko do tego. Chciałem też pomagać ludziom, wspomóc demografię w Polsce, chociaż wiem, że ta pomoc może nie być istotna - mówi założyciel strony internetowej.

- Te sprawy wychodzą gdzieś przypadkiem, albo któraś ze stron - najczęściej biologiczna matka - po jakimś czasie stwierdza jednak "chcę tego dziecka", które gdzieś tam komuś oddała. I dopiero robi się z tego sprawa. Chyba, że nam ktoś doniesie - mówi policjantka operacyjna.

- Nie jedyną, ale główną taką przyczyną, to jest złożoność postępowania przygotowawczego. Zanim sprawa trafi do prokuratury, zanim prokuratura zleci czynności, zanim policja te czynności zrobi, sprawa trafi do sądu - to mija czas - dodaje.

- Nie ukrywam, że są to sprawy bardzo trudne, bardzo kontrowersyjne z jednej strony, ale też kwestie moralne i etyczne tutaj wchodzą też, bo z jednej strony wiadomo, że jesteśmy po to, by przestrzegać prawa, tak - my jako funkcjonariusze. Gdzieś tam w tyle głowy też to dobro człowieka - w tym wypadku dobro dziecka - musi być najwyższym dobrem chronionym - mówi policjantka operacyjna.