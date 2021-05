Opracowali najmniejszy na świecie chip. Widoczny tylko pod mikroskopem

Chip taki byłby używany głównie do celów medycznych jak monitorowanie parametrów medycznych, wspieranie i wzmacnianie funkcji fizjologicznych oraz leczenie chorób.

Do tej pory konwencjonalne wszczepione układy elektroniczne były wysoce nieefektywne pod względem objętości - generalnie wymagają wielu chipów, opakowań, przewodów i zewnętrznych przetworników, a do magazynowania energii często potrzebne są baterie. Stałym trendem w elektronice jest ściślejsza integracja komponentów elektronicznych, często przenosząca coraz więcej funkcji na sam układ scalony.

Najmniejszy na świecie chip

Naukowcy z Columbia Engineering twierdzą, że zbudowali najmniejszy na świecie system jednoukładowy, o łącznej powierzchni mniejszej niż 0,1 milimetr sześcienny. System jest tak mały jak cząstka kurzu i widoczny jest tylko pod mikroskopem. Skonstruowano go z tlenków metali oraz materiałów piezoelektrycznych. Aby to osiągnąć, zespół wykorzystał ultradźwięki do bezprzewodowego zasilania i komunikacji z urządzeniem.



- Chcieliśmy zobaczyć, jak daleko możemy przesunąć granice tego, jak mały, działający chip możemy wykonać - powiedział kierownik badania Ken Shepard, profesor elektrotechniki i profesor inżynierii biomedycznej Lau Family. - To nowy pomysł na "chip jako system", który jest w pełni samowystarczalny i nie potrzebuje dodatkowych baterii - dodał Shepard.

