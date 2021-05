Rosati: mamy do czynienia z państwem mafijnym

Głównym tematem "Debaty Dnia" było złożenie zawiadomienia do prokuratury przez Mariana Banasia. - Prezes NIK-u nie złożył zawiadomienia do prokuratury, bo nie miał co złożyć - stwierdził Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

"Układ mafijny w rządzie"

Premier nie ogłaszał wyborów, premier tylko technicznie wydał dyspozycję, żeby te wybory przygotować, to jest konstytucyjna rola premiera - dodał Telus.

- Układ rządowy jest de facto układem mafijnym i to, co dziś słyszeliśmy na konferencji Banasia, brzmiało bardzo dosłownie tzn. premier nie miał podstawy prawnej do wydania takich decyzji - stwierdził Artur Dziambor, poseł Konfederacji.

- Od "kryształu" do mściwości jest w PiS-ie krótka droga i oni się tam za te łby polityczne będą szarpać, łomotać, natomiast Polacy na to patrzą i mówią będzie za co rozliczać Banasiów, Morawieckich, Sasinów itd. Jest tych ludzi cała masa, a oni na każdym kroku chcą oszukać, wyprowadzić pieniądze albo wyrzucić je do kosza - zaznaczył poseł Lewicy Tomasz Trela.

- Pan Banaś też zachowuje się w sposób troszkę mafijny - nie mamy do niego zaufania, ale to, że on pewne sprawy przetrzymuje dając wyraźnie do zrozumienia, ze jeżeli będziecie się mnie dalej czepiać, to ja odpalę te wnioski do prokuratury ws. pana Morawieckiego i ministra Dworczyka - mamy do czynienia mówiąc najkrócej z państwem mafijnym - ocenił Dariusz Rosati, poseł Koalicji Obywatelskiej.

- W ustach pana profesora mówienie o państwie mafijnym jest śmieszne, bo jeżeli ktoś "deale" robił na cmentarzach, to było to akurat w czasach kiedy państwo rządziliście - to było kilka lat temu - dziś już nie ma takiego państwa - odpowiedział na zarzuty posła KO Michał Wójcik, poseł Solidarnej Polski.

aml/Polsat News, Polsatnews.pl