Xu, student z prowincji Jiangsu, trafił w 2018 roku na nietypowy błąd aplikacji KFC. Mężczyzna odkrył, że przy zamawianiu posiłków z jednoczesnym wykorzystaniem aplikacji KFC oraz komunikatora WeChat generował nowe kupony na darmowe jedzenie. W efekcie mógł wykorzystać tyle kuponów ile chciał.





O tym zdarzeniu poinformowała wcześniej Interia.

Pokazał błąd kolegom

Jak informuje dziennik "Global Times", proceder trwał od kwietnia 2018 roku. Przy okazji szkolił cztery inne osoby jak zdobyć darmowe jedzenie. Pół roku działalności Xu, od kwietnia do października 2018 r. spowodowała straty ekonomiczne KFC wysokości około 58 tys. juanów (ok. 33,7 tys. złotych).

Student nie tylko zamawiał dla siebie darmowe posiłki, ale także sprzedawał posiłki i kupony innym, aby zarobić. Wiedzą o tym, jak oszukać obie aplikacje i zyskać darmowe jedzenie, podzielił się również z czterema innymi osobami. Łącznie grupa doprowadziła do strat rzędu 200 tys. juanów (116 tys. złotych).

Skrócili mu wyrok o połowę

Ostatecznie studentów namierzyła policja. Sąd Ludowy Dystryktu Xuhi zdecydował o ukaraniu więzieniem całej piątki. Xu został skazany na 2,5 roku i grzywnę w wysokości 6 tys. juanów. Jego "uczniowie" usłyszeli wyroki od 15 miesięcy do dwóch lat pozbawienia wolności i od tysiąca do 4 tys. juanów grzywny. Xu groziło do 5 lat więzienia, ale sąd wziął pod uwagę współpracę ze śledczymi i fakt, że 23-latek wcześniej zapłacił odszkodowanie.

Sprawa poruszyła internautów chińskich mediów społecznościowych, którzy wskazywali, że winę za złe działanie aplikacji powinny ponosić firmy. W komentarzu dla "Global Times", sąd wyjaśnił, że to przestępstwo jest porównywalne do przywłaszczenia sobie pieniędzy z bankomatu, który ma awarię. Takie zachowania są interpretowane jako nieuzasadnione wzbogacenie się.







aml/ sgo/Interia/Global Times