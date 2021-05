Słonecznie i gorąco, ale miejscami deszcze i burze. Pogoda na środę

W środę nie wszyscy będą się cieszyć suchą i słoneczną pogodą. Po południu i wieczorem w województwach zachodnich i południowych może przelotnie, ale chwilami obficie popadać, a także zagrzmieć.

Podczas burz w ciągu jednej godziny może spaść do 30 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 2 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

Duże zróżnicowanie temperatury

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 16 stopni na zachodnim Pomorzu do 26 stopni na Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego będzie porywisty, do 50-60 km/h i nieznacznie obniży temperaturę odczuwalną. Ciśnienie przez cały dzień będzie powoli obniżać się. Barometry pokażą w samo południe od 1006 hPa na Śląsku i w Małopolsce do 1015 hPa na Suwalszczyźnie. Biomet nadal będzie nam sprzyjać, tylko podczas opadów i burz możemy odczuwać senność, rozkojarzenie i ból głowy.

