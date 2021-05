Ekstremalnie chłodny miesiąc. Tak zimno w tym wieku nie było

Z danych przekazanych przez IMGW wynika, że średnia obszarowa temperatura powietrza w kwietniu 2021 r. wyniosła 6,0 st. C i była aż o 2,6 st. C niższa od średniej wieloletniej dla okresu 1991-2020. Jak zaznaczają klimatolodzy, tegoroczny kwiecień należy więc zaliczyć do miesięcy ekstremalnie chłodnych

W 21. wieku tak zimnego kwietnia nie było

Biorąc pod uwagę tzw. klasyfikację rangową średniej temperatury miesięcznej, która obejmuje okres od 1951 r., tegoroczny kwiecień zajął 61 pozycję. Jak zaznacza IMGW, w 21. wieku tak zimnego kwietnia do tej pory nie było. Najwyższą średnią temperaturą charakteryzował się natomiast kwiecień 2018 roku - 12,6 st. C, a najniższą kwiecień 1958 roku - 4,3 st. C. ZOBACZ: Prognoza pogody. Nadciąga arktyczne powietrze. Możliwe śnieg i niemal ujemna temperatura Według ekspertów, niższa niż zwykle temperatura tego miesiąca nie wpłynęła w istotny sposób na występujący od lat silny trend wzrostowy temperatury powietrza w Polsce. "Tylko od 1951 r. wzrost temperatury w tym miesiącu szacowany jest na 2,5 st. C" - wskazują klimatolodzy. Jak informuje IMGW, najcieplejszym regionem Polski w kwietniu była zachodnia część pasa nizin ze średnią temperaturą na poziomie 6,6 st. C. Z kolei najchłodniejszym obszarem były Sudety - 5,1 st. C. "Warunki termiczne we wszystkich regionach zostały sklasyfikowane jako ekstremalnie chłodne" - podaje IMGW. Bardziej deszczowy Tegoroczny kwiecień był także nieco bardziej deszczowy. Jak wskazuje IMGW, obszarowo uśredniona suma opadu atmosferycznego w kwietniu w Polsce wyniosła 39,2 mm, co stanowiło 108 proc. normy dla tego miesiąca, którą określono na podstawie pomiarów prowadzonych w latach 1991-2020. Biorąc pod uwagę tzw. klasyfikację rangową średniej obszarowej sumy opadów, która obejmuje okres od 1951 r., tegoroczny kwiecień plasuje się na 27. pozycji. Najbardziej deszczowy był kwiecień 1967 roku - ze średnią sumą 51,3 mm. Natomiast najmniej zasobny w opady był kwiecień 2009 roku - zaledwie 6,1 mm. "Najniższe opady, o sumach miesięcznych poniżej 20 mm, wystąpiły na północy – w Pasie Wybrzeży i Pobrzeży Południowobałtyckich. Z kolei na obszarze Karpat i w południowej części Podkarpacia sumy miesięczne opadów przekraczały 110 mm" - podaje IMGW. Instytut uściśla, że opady w kwietniu zawierały się w przedziale 30-170 proc. normy wieloletniej (1991-2020). WIDEO: Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe godziny i na wtorek



pgo/PAP