Przekop Mierzei Wiślanej. "Przekroczyliśmy półmetek prac"

Adamczyk przypomniał, że niedawno została podpisana umowa na drugi etap prac, który będzie polegał przede wszystkim na udrożnieniu szlaku żeglugowego do Elbląga.

- Przekroczyliśmy półmetek prac na przekopie Mierzei Wiślanej. Nie ma powodów, dla których nastąpiłoby jakiekolwiek opóźnienie robót - powiedział polityk. Jak dodał, postęp prac w tym projekcie jest "bardzo mocno widoczny".

- Na samej Mierzei trwają prace inżynieryjne. Wyszliśmy już z ziemi, wszystkie obiekty żelbetowe, mostowe, mosty obrotowe, śluza - nabrały bardzo realnego kształtu, zostały zabite i zabetonowane ściany kanału - wyliczał minister Adamczyk. Jak wskazał, obecnie starania administracji ukierunkowane są na to, aby "przekop Mierzei Wiślanej, ten szlak komunikacyjny do Elbląga, stał się realny w 2023 r.".

Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem

Pierwszy etap budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną rozpoczął się w październiku 2019 r. Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Ma zakończyć się w połowie 2022 roku. Generalnym wykonawcą jest polsko - belgijskie konsorcjum NDI/Besix. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni.

Całość inwestycji składa się z trzech części. Etap I, który jest aktualnie realizowany, obejmuje budowę Portu Osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym i budynków kubaturowych, w tym kapitanatu Nowy Świat wraz z instalacjami i parkingami. W ramach tej części powstanie również nowy układ drogowy, z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą niezakłócony przejazd nad kanałem, a także powstanie punkt widokowy. Na Zalewie Wiślanym budowana jest wyspa, na której składowany będzie urobek, a docelowo stanowić będzie siedlisko dla ptaków.

Kolejne etapy

Etap II obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowych wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki, oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego. Trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą.

Etap III, scalający całą inwestycję, to roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

dk/PAP