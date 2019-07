Prawie miliard zł na przekop Mierzei Wiślanej

Aktualne informacje związane z przetargiem dotyczącym pierwszego etapu prac na Mierzei Wiślanej przekazali w poniedziałek na konferencji prasowej zorganizowanej przed Urzędem Morskim w Gdyni dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski oraz zastępca dyrektora do spraw technicznych Anna Stelmaszyk-Świerczyńska.

Oferty w przetargu na budowę przekopu zostały otwarte pod koniec maja. Ceny zaproponowane przez sześciu inwestorów wahają się od ponad 992,2 mln zł do 1,4 mld zł.

Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na realizację pierwszej części inwestycji, czyli budowę portu osłonowego, kanału żeglugowego oraz sztucznej wyspy chciał przeznaczyć ponad 718 mln zł.

Według resortu budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.

jm/ PAP