Palestyńczycy testują Żelazną Kopułę. Jak działa Iron Dome? [WIDEO]

Z wielu miejsc w Gazie unosiły się słupy dymu. We wtorek wieczorem atak rozszerzył się na największe miasto Izraela - Tel Awiw, który znalazł się pod ostrzałem rakiet wystrzeliwanych ze Strefy Gazy.

WIDEO: Tak wyglądał wtorkowy atak rakietowy Izraelu na Strefę Gazy

Amerykański dziennik "Washington Post" zwraca uwagę, "jak oto rakiety wystrzeliwane z Gazy testują Żelazną Kopułę", "w dużej mierze rakiety unieszkodliwiane są przez powszechnie chwalony izraelski system obrony przeciwrakietowej", ale "obecna runda konfliktu jest niezwykle intensywna".

Żelazna Kopuła to system opracowany przez izraelskie firmy Rafael Advanced Defense Systems i Israel Aerospace Industries, przy finansowym i technicznym wsparciu Stanów Zjednoczonych.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl