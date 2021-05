Kobiety będą grać w piłkę razem z mężczyznami. "Różnorodność i równość"

To „historyczny moment dla amatorskiej piłki nożnej, nie tylko holenderskiej, ale i światowej” - napisano w komunikacie niderlandzkiej federacji (KNVB).

Pierwsza kobietą, która zagrała z mężczyznami była Fryzyjka Ellen Fokkema. Wystąpiła w barwach amatorskiego zespołu piłkarzy VV Foarut. Z powodu pandemii rozegrano zaledwie kilka spotkań z jej oraz innych piłkarek udziałem.

- Różnorodność i równość. Chcemy, by dziewczęta i kobiety, mające takie same ambicje jak mężczyźni, mogły znaleźć odpowiednie miejsce w piłkarskim krajobrazie - powiedział dyrektor amatorskiej piłki nożnej w KNVB Jan Dirk van der Zee.

