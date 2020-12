Stephanie Frappart pierwszą kobietą-sędzią w Lidze Mistrzów. "Będziemy przez lata do tego wracać"

Francuzka Stephanie Frappart została pierwszą kobietą desygnowaną do poprowadzenia meczu męskiej Ligi Mistrzów. W środę sędziowała spotkanie Juventusu Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, z Dynamem Kijów Tomasza Kędziory. - To wydarzenie, do którego przez lata będziemy wracać - mówiła Martyna Pajączek, prezeska Widzewa Łódź.