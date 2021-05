Na przedmieściach Aten doszło do dramatycznej zbrodni. Trzej zamaskowani mężczyźni włamali się do domu 20-letniej Caroline Crouch. Napastnicy torturowali ją, by dowiedzieć się, gdzie schowała oszczędności. 20-latka została uduszona na oczach córki. Rząd Grecji oferuje 300 tys. zł. nagrody za wskazanie sprawców.

Do zbrodni doszło we wtorek nad ranem, przed godz. 5. Trzej zamaskowani, uzbrojeni mężczyźni weszli do domu, w którym pochodząca z Wielkiej Brytanii 20-latka mieszkała ze swoim mężem i 11-miesięczną córką. Czwarty z włamywaczy stał na czatach przed domem.

"The Guardian" informuje, że mężczyźni obezwładnili i przywiązali męża kobiety do krzesła. 20-latka z kolei była torturowana przez blisko godzinę - napastnicy chcieli dowiedzieć się, gdzie rodzina trzyma oszczędności. Gdy je znaleźli, udusili kobietę na oczach córki. Przed opuszczeniem posesji mężczyźni zabili psa należącego do rodziny, wieszając go na poręczy.

ZOBACZ: Przyznał, że zabił rodziców i brata. Jest opinia biegłych ws. 19-latka



- Celowali we mnie bronią, cały czas pytali "gdzie są pieniądze". Nie przestali nawet wtedy, gdy wskazałem miejsce. Słyszałem swoją żonę, przywiązaną do łóżka, która cały czas wołała o pomoc. Błagała, by nie robili nam krzywdy - powiedział służbom 32-letni mąż Caroline Crouch. Po ataku mężczyźnie udało się wyswobodzić z więzów i wezwać służby na miejsce.

"Jesteśmy wstrząśnięci"

Policja ustaliła, że sprawcy morderstwa ukradli 15 tys. euro oszczędności oraz biżuterię wartą ok. 25 tys. euro.



- Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci, ja osobiście jestem wstrząśnięty. Rzadko mamy do czynienia z taką brutalnością, nie tylko w Grecji, ale nawet przy popełnianych zbrodniach - powiedział mediom Michalis Chrisochoidis, minister ds. ochrony obywateli.

ZOBACZ: Grecja odpiera falę migrantów. Turcja "grozi wysłaniem jeszcze milionów"



Chrisochoidis w porozumieniu z ministrem finansów Theodorosem Skylakakisem wyznaczył nagrodę 300 tys. euro dla osoby, która "przekaże służbom informacje, które doprowadzą do zatrzymania sprawców".

WIDEO - Przemówienie Putina w Jerozolimie o Polakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/Interia