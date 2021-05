O śmierci trzymetrowego płetwala karłowatego poinformowała organizacja British Divers Marine Life Rescue, zajmująca się ratowaniem zwierząt wodnych.

"Możemy potwierdzić, że płetwal karłowaty w śluzie Teddington Lock został humanitarnie uśpiony po tym, jak ponownie utknął na brzegu rzeki" - napisano w komunikacie.

Był mocno osłabiony

Według ratowników, wieloryb był mocno osłabiony i ponownie znalazł się na mieliźnie w czasie odpływu. Po przybyciu na miejsce weterynarze z Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego zbadali stan młodego zwierzęcia i "zakończyli jego męki".

Nie jest jasne, jak waleń znalazł się w Londynie, jednak prawdopodobnie odbył kilkuset kilometrową podróż, opuszczając północną część Morza Północnego, gdzie zwykle żyją wieloryby.

Po raz pierwszy został zauważony w niedzielę, kiedy utknął w śluzie Richmond Lock w południowo-zachodnim Londynie. Kilkugodzinną akcję ratunkową obserwowały setki osób.

UPDATE: At 1am the #Whale was towed a mile up stream from #Richmond where it came loose from its inflatable casing in the middle of the river around Isleworth.



Agencies said they will try and relocate and assess the whale today but want to stress it is not in best health. pic.twitter.com/zICCBjzuVo