Śmierć 24 imigrantów. Zginęli w pobliżu Wysp Kanaryjskich

Jak poinformowała w czwartek hiszpańska policja, wśród ofiar śmiertelnych są obywatele kilku państw Afryki Subsaharyjskiej. Sprecyzowała, że dwóch spośród zmarłych to nieletni.

ZOBACZ: 50 tys. osób musiało uciekać. Spłonął obóz dla uchodźców

Hiszpańskie służby wyjaśniły, że łódź ze zwłokami imigrantów została znaleziona w nocy na pełnym morzu. Dryfowała ponad 200 mil morskich na południowy wschód od kanaryjskiej wyspy El Hierro.

Two dozen migrants found dead on a wooden boat drifting in the Atlantic Ocean are believed to have died of thirst and hunger as they tried to cross from the west coast of Africa to Spain's Canary Islands. https://t.co/4yvhQT72po