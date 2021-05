Most powoli podróżuje przez rotterdamskie kanały, na swoim miejscu ma zacumować w najbliższy piątek o godzinie 14. - Planowanie zarówno trasy transportu mostu, jak i ustalenie lokalizacji, zależy od pogody i pływów, więc może to ulec zmianie - poinformował departament transportu i dróg wodnych.

ZOBACZ: Chiny: wiatr uszkodził szklany most widokowy, po którym szedł turysta

Proces można śledzić za pośrednictwem uruchomionej przez władzę transmisji na żywo.

WIDEO: Most w Rotterdamie płynie przez kanały transportowany na pontonach

Przeprawa stanie obok mostu Suurhoff łączącego miasto z portem, który następnie zostanie wyłączony z użytku i poddany renowacji.

SLOW MOVING: A 656-foot-long bridge slowly cruises down the Maas River, through Rotterdam, on its way to its new (temporary) home near the city’s busy port area. The journey will take several days. pic.twitter.com/TT3d9rIcxQ