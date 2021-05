W szkole, w której uczył się sprawca, 19-letni Ilnaz Galawijew, opisano go jako "cichego", "spokojnego" i "niekonfliktowego" - podał portak RBK. Jednak w styczniu br. porzucił naukę, a w kwietniu został wydalony za brak opłaty czesnego.

This morning, lone shooter opened fire in one of the schools in Kazan, Russia. 9 people were killed (eight children and a teacher), at least 32 injured.



The attacker was detained. Below a footage of him heading to the school before shooting. pic.twitter.com/esxKZY28dE