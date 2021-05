Deszczówka zalewa podwórka mieszkańców. "Deweloper nie przestrzegał norm budowlanych"

Po większej ulewie na działki mieszkańców Zielonych Pól w Wawrowie spływa deszczówka z sąsiednich posesji. Wszystko przez to, że budowane tam nowe osiedle domów jest posadowione wyżej niż zakładał pierwotny projekt. Deweloper wprowadził w nim zmiany i przeprowadził je bez zgody i wiedzy nadzoru budowlanego. Doprowadziło to do zmiany kierunku spływania wód opadowych. Materiał "Interwencji".