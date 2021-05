Ukradł 8 złotych. Grozi mu 12 lat więzienia

Do zdarzenia doszło w centrum Opola. Ofiara napaści przechodziła ulicą niedaleko swojego domu, gdy podszedł do niego starszy o kilka lat chłopak, który wepchnął go do wnęki między zabudowaniami, a tam, grożąc mu nożem, zażądał wydania pieniędzy i telefonu komórkowego. Łupem bandyty było osiem złotych.

ZOBACZ: Ukradł yorka sprzed sklepu. Wszystko nagrały kamery

Chłopiec po powrocie do domu o wszystkim powiedział rodzicom. Ci natomiast zawiadomili policjantów. Zajmujący się sprawą kryminalni przyjęli zawiadomienie, ustalili rysopis napastnika i zabezpieczyli inne dowody.

Policjanci powiązali z tym rozbojem 17-letniego mieszkańca Opola i rozpoczęli jego poszukiwania.

Przyszedł na komisariat

Kilka dni temu 17-latek sam przyszedł do Komisariatu II Policji w Opolu. Towarzyszył koleżance, która tego dnia była wezwana do jednostki Policji. Młody mężczyzna oczekiwał na swoją towarzyszkę w policyjnej poczekalni. Siedział bez maseczki, co zwróciło uwagę dyżurnego, który polecił policjantom zwrócenie mu uwagi na obowiązujący reżim sanitarny.

ZOBACZ: Warszawa. Ukradł wózek choremu na porażenie mózgowe. Bez niego 26-latek nie mógł się poruszać

W tym czasie 17-latek został rozpoznany przez interweniujących funkcjonariuszy. W trakcie zatrzymania mężczyzna zachowywał się agresywnie. Kopał i uderzał policjantów, używał wobec nich słów wulgarnych.

Podejrzewany trafił do policyjnego aresztu. Odpowie teraz za rozbój z użyciem noża. Dodatkowo usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariuszy Policji. Na wniosek mundurowych i prokuratury sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za przestępstwa, których miał się dopuścić, grozi nawet 12 lat więzienia.

WIDEO - Tadzik i Danutka to udomowione dziki. Powiatowy Weterynarz skazał je na odstrzał Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP