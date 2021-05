Uderzył syna, bo 5-latek zjadł jego sernik. Chłopiec zmarł

Do tragicznych wydarzeń doszło w czerwcu 2019 roku w Wisconsin. Teraz rozpoczął się proces w sprawie.

Travis Stackhouse, ojciec 5-latka, uderzył chłopca w brzuch tak mocno, że dziecko zmarło. W jego dłoni znajdowały się metalowe elementy, jakie zostały mu po operacji chirurgicznej, którą przeszedł - podają lokalne media.

ZOBACZ: Matka miała zranić 3-latkę nożyczkami w szyję. Została aresztowana

Początkowo mężczyzna tłumaczył, że chłopiec bawił się z innym dzieckiem i spadł ze schodów. Kilka dni temu, podczas procesu, 30-latek przyznał jednak, że uderzył chłopca w brzuch i dwukrotnie w twarz. Chłopiec miał zdenerwować go tym, że zjadł kawałek sernika, który był przygotowany na Dzień Ojca.

Po wszystkim udał się do baru z przyjaciółmi. Na numer alarmowy zadzwoniła matka chłopca, stało się to już po powrocie mężczyzny do domu (po godz. 2 w nocy). 5-latek miał pęknięty żołądek, posiniaczone nerki i nadnercza. Chłopiec zmarł w wyniku urazu brzucha.

Kolejną rozprawę, na której zapadnie wyrok, zaplanowano na koniec czerwca. Mężczyźnie grozi 37 lat więzienia.

pgo/grz/nbc-2.com/New York Post