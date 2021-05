Tysiące ludzi na nielegalnych imprezach w Hiszpanii

Kilka wspólnot autonomicznych Hiszpanii w poniedziałek wezwało rząd centralny Pedro Sancheza do przywrócenia przepisów pozwalających na utrzymywanie godziny policyjnej i kordonów sanitarnych.

Władze jednej z nich, wspólnoty Madrytu, przypomniały, że wraz z zakończeniem stanu zagrożenia na terenie stołecznej aglomeracji zorganizowano tysiące nielegalnych zabaw.

Street parties in Spain as the coronavirus curfew is lifted. 💪💪💪👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️ pic.twitter.com/V4gKGCbKxv