Rozbito gang paliwowy. Straty Skarbu Państwa to minimum 32 mln zł

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali w woj. mazowieckim 9 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która kupowała za granicą olej smarowy i sprzedawała go w Polsce jako napędowy, bez uiszczenia podatków. Straty Skarbu Państwa to co najmniej 32 mln zł.