Bielizna brytyjskiej królowej trafiła na aukcję. Jest warta kilkadziesiąt tysięcy

Muzeum Osobliwości w Londynie zmuszone jest wyprzedać wiele ciekawych pamiątek. Wśród wystawionych przedmiotów znajduje się między innymi wypchany kot ze skrzydłami, a także... bielizna brytyjskiej królowej.

"Przetrwała zaskakująca liczba majtek królowej Wiktorii, których rozmiar wzrósł przez całe jej życie powyżej 50 cali. Pod wieloma względami te pozostałości przypominają zbroje Henryka VIII - łatwo w nich zauważyć zmieniające się rozmiary monarchy" - napisała na Twitterze dr Elizabeth Norton, historyczka specjalizująca się w angielskiej monarchii.

