Wszedł na Mount Everest 25 razy. Rekord pobity

- Nie chodzi o bicie rekordów. Moim celem było uczczenie 50. urodzin, ale Covid uniemożliwił mi to, więc spełniłem swoje marzenie w tym roku - powiedział agencji AFP w bazie przed rozpoczęciem wspinaczki.

Kami Rita Sherpa od ponad dwóch dekad pracuje jako przewodnik wysokogórski, pomagając swoim klientom w zdobywaniu nepalskich szczytów. Po raz pierwszy wszedł na Mount Everest w 1994 roku. Stawał też na innych ośmiotysięcznikach, w tym na drugim pod względem wysokości K2 (8611 m).

ZOBACZ: Mount Everest. Władze Nepalu wprowadzają dzienny limit osób na szczycie

W piątek dokonał wejścia na Mount Everest jako członek 12-osobowego zespołu, instalującego liny na pierwszej części trasy. W nadchodzących tygodniach spodziewane są setki ochotników do wejścia na tę górę. Kami Rita chce jeszcze w tym roku poprawić własny rekord, prowadząc na szczyt ekipę książęcej rodziny z Bahrajnu.

