Bargiel na wyprawę wyruszył w połowie kwietnia. Jak wówczas mówił, w ciągu czterech tygodni zamierza zdobyć dwa szczyty - Laila Peak i Yawash Sar II w Pakistanie.

Gdyby mu się udało, byłby pierwszym człowiekiem, który zostawi tam ślady - nie tylko butów zresztą, ale i nart, ponieważ po zdobyciu drugiego ze szczytów zamierza z niego zjechać.

Być może stanie się to w piątek. Rankiem polskiego czasu Bargiel rozpoczął atak na szczyt Yawash Sar II - poinformował portal tatromaniak.pl.

"To ekscytujące, że będziemy musieli kreować drogę"

Wspinacz musiał przejść przez przełęcz na wysokości 5 tys. metrów, co - jak opisywał - jest dobrą okazją do aklimatyzacji. - To ekscytujące, że będziemy musieli kreować drogę. Nie działamy na bazie informacji wspinaczy, którzy byli tam wcześniej – uznał w Polsat News.

Z kolei Laila Peak to według niego "jeden z najpiękniejszych szczytów". - Miałem okazję przechodzić pod nim w 2017 roku i on robi wrażenie. Jest bardzo eksponowany, strzelisty i wyjątkowy - zapewniał.

Jak opisywał Bargiel, fakt, że szczyty, które zamierza zdobyć, mają "zaledwie" po 6 tys. metrów, niczego im nie odbiera, mimo że ma już na koncie sławne ośmiotysięczniki – Broad Peak czy K2.

– Ośmiotysięczniki działają na wyobraźnię i wszystkim się wydaje, że zdobywanie tych szczytów to jest największa wartość. A w alpinizmie wcale tak nie jest. Wysokość przekłada się na rzadsze powietrze i cięższe poruszanie się, bo energii na tych wysokościach mamy mniej. Ale niższe szczyty, nawet w Tatrach, bywają skomplikowane.

Sukcesy polskiego wspinacza

Andrzej Bargiel w 2015 roku jako pierwszy w historii zjechał ze szczytu Broad Peak (8051 m n.p.m.), a w 2018 - z K2 (8611 m n.p.m.).

Ma też na koncie inne osiągnięcia, takie jak czasowy rekord w zdobyciu "Śnieżnej Pantery" - pięciu siedmotysięczników, na które wspiął się zaledwie w czasie 30 dni oraz rekord w zdobyciu Manaslu (8156 m n.p.m.) w czasie nieco ponad 14 godzin.

