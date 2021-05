Nocne przymrozki w połowie kraju. Ostrzeżenie pogodowe

Mieszkańcy wschodniej Polski, centrum oraz znacznej części północy i południa muszą tej nocy liczyć się z przymrozkami - ostrzega w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura przy gruncie spadnie do około -2 st. C, a w obszarach podgórskich do -5 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie pierwszego stopnia o wystąpieniu przymrozków w nadchodzącą noc dla wschodniej i centralnej Polski oraz znacznej części północy i południa kraju.

ZOBACZ: Warszawa. Policja eskortowała rodzinę nurogęsi, wstrzymano ruch

Temperatura przy gruncie spadnie do około -2 st. C, a w obszarach podgórskich do -5 st. C.

➡️UWAGA Ostatnia noc z przymrozkami na wchodzie Polski ⚠️#IMGW ostrzega ⚠️

Temperatura przy gruncie spadnie do około -2°C, a w obszarach podgórskich do -5°C.



Dobra wiadomość dla rolników, sadowników, działkowców - od jutra już znacznie cieplej🌡️ 😆 pic.twitter.com/fMwH7ihEAH — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 8, 2021

Gdzie pojawią się przymrozki?

W powiecie np. warszawskim, bialskim od godz. 22 w sobotę do 7.00 rano w niedzielę miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 st. C, przy gruncie do -2 st. C.

Na przeważającym obszarze powiatu augustowskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C (lokalnie do -5 st. C). W powiacie gdańskim miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1 st. C, przy gruncie do -2 st. C od godz. 1.00 w nocy z soboty na niedzielę do 6.00 rano w niedzielę.

ZOBACZ: Przez silny wiatr wypadł z gniazda. Został... aspirantem

W powiecie Nowy Sącz od północy do 7.00 rano w niedzielę, miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 st. C, przy gruncie do -2 st. C. Z kolei w powiecie m.in. leskim, bieszczadzkim, sanockim miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 st. C, przy gruncie do -5 st. C od 22.00 w sobotę do 8.00 rano w niedzielę. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 st. C, przy gruncie do -5 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

WIDEO - Oglądaj prognozę pogody Polsat News

WIDEO - Ojciec zginął na oczach dzieci. Wypadek w Krośnie Odrzańskim Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/hlk/PAP/Polsat News