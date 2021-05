Bohater spod Monte Cassino awansowany na pułkownika polskiej armii

Odbierając awans, w okolicznościowej mowie, polski bohater stwierdził, że jest wzruszony, zaszczycony i w "siódmym niebie". Wspominał o trudach walki i poległych kolegach.

- Były momenty krytyczne. Pierwsze natarcie, które było 11 maja załamało się, ale była jedna chwila, gdy żołnierze zdaje się 5. dywizji nie mieli amunicji, nie mieli nic, ale zebrali się i zaczęli śpiewać "Jeszcze Polska nie zginęła". Ten moment zawsze staje mi w pamięci i zawsze mówię o nim ze wzruszeniem - relacjonował pułkownik.

Weteran przypominał, że komunistyczna propaganda nazywała dowodzony przez generała Władysława Andersa 2. Korpus Polski "turystyczną armią" i uznawała nawet, że sprzyja on Niemcom. Dlatego też polscy żołnierze byli zdeterminowani do walki. - (Anders) był dla nas jak Mojżesz dla Żydów - wyprowadził nas z domu niewoli - stwierdził Lipiński.

In a moving ceremony today at @AmbWilczek's Residence, Col. Romuald Lipiński, 95, was promoted from the rank of Lt. Col. to Colonel. 🎖️



We salute you, Col. Lipiński, for your heroism during the Battle of Monte Cassino and for serving as an inspiration to the 🇵🇱🇺🇸 community! pic.twitter.com/ScR5UXJm9m