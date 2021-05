Witek: orzeczenie ETPCz jest bezprawną ingerencją w suwerenność Polski

"Z dużym niepokojem odebrałam dzisiejsze orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym zakwestionowano status legalnie wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie zasiadający w Trybunale Konstytucyjnym sędziowie, wybrani zostali przez Sejm w sposób zgodny z polską Konstytucją i obowiązującym w Polsce ustawodawstwem. Kompetencje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu nie obejmują kontroli trybu wyboru sędziów, w tym także sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - napisała marszałek Witek w oświadczeniu.

ZOBACZ: Europejski Trybunał Praw Człowieka: Polska naruszyła prawo do rzetelnego procesu

Marszałek Sejmu podkreśliła, że "kształtowanie składu Trybunału Konstytucyjnego przez polski Sejm, stanowi wyraz suwerenności Państwa Polskiego". "Polska w żadnej umowie międzynarodowej, nie przekazała zagranicznemu organowi sądowemu, kompetencji do kontroli trybu tego wyboru. W szczególności Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, nie upoważnia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do oceny, który sędzia powołany został legalnie" - zaznaczyła Witek.

"Niebezpieczna nowa praktyka"

Odnosząc się do orzeczenia ETPCz, oceniła, że stanowi ono "niebezpieczny precedens i bezprawną ingerencję w suwerenność Państwa Polskiego".

"Europejski Trybunału Praw Człowieka, czyli organ sądowy powołany w celu ochrony prawa, uzurpuje sobie bowiem kompetencje, których nie posiada. Taka niebezpieczna nowa praktyka zdecydowanie nie wpłynie pozytywnie na szacunek dla orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" - zwróciła uwagę Witek.

ZOBACZ: Prezes TK Julia Przyłębska: wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka bezprawny

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce uznał w piątek jednogłośnie, że doszło do naruszenia art. 6 par. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu oraz naruszenia art. 6 par. 1 w zakresie prawa do sądu ustanowionego ustawą.

ETPCz poinformował o tym w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej Trybunału w Strasburgu.

Czego dotyczy sprawa?

Sprawa dotyczy praw polskiej spółki, która poskarżyła się do Trybunału Konstytucyjnego na przepisy, które doprowadziły do niekorzystnego sądowego rozstrzygnięcia (sprawa Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce, sprawa 4907/18). Trybunał Konstytucyjny sprawę umorzył. ETPCz miał uznać, że w Trybunale Konstytucyjnym, w składzie orzekającym, zasiadał sędzia, który został wybrany na wcześniej już obsadzone miejsce.

Spółka poskarżyła się na to do ETPCz w Strasburgu, dowodząc, że naruszone zostało jej prawo do sądu - podano na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.