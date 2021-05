Chodzi o torturowanie w aresztach uczestników protestów po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich na Białorusi, które według oficjalnych informacji wygrał Łukaszenka, a które przez Zachód zostały uznane za sfałszowane.

Łukaszenka ostro o Niemcach

- Niech by to była Wielka Brytania, Ameryka czy Francja, byli w koalicji. Ale nie potomkowie faszyzmu. Oni będą mnie sądzić, kim oni są, żeby mnie sądzić? Za to, że broniłem was i swojego kraju? - powiedział Łukaszenka.

Uściślił przy tym, że nie twierdzi, że chodzi o osoby, które dzisiaj są zwolennikami nazizmu. - Nie zarzucam im tego, Ale są potomkami pokoleń, które wywołały tamtą wojnę - powiedział Łukaszenka, przypominając, jak wielkie ofiary poniosła w czasie II wojny światowej Białoruś.

Białoruś łamie prawa człowieka?

Niemieccy prawnicy reprezentujący ofiary tortur w białoruskich więzieniach złożyli do federalnego prokuratora generalnego w Karlsruhe doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Alaksandra Łukaszenkę. Oskarżają go o zbrodnie przeciwko ludzkości - represje i tortury wobec uczestników pokojowych protestów. Prawnicy liczą na wszczęcie postępowania w ramach zasady jurysdykcji uniwersalnej w związku z łamaniem praw człowieka.

Na Białorusi nie wszczęto dotąd ani jednego dochodzenia związanego z użyciem przemocy przez struktury siłowe wobec uczestników protestów przeciwko sfałszowaniu ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Obrońcy praw człowieka mówią o setkach udokumentowanych przypadków tortur w komisariatach i aresztach.

Śledztwo dotyczące ludobójstwa

Łukaszenka przypomniał, że prokuratura generalna w Mińsku wszczęła śledztwo dotyczące ludobójstwa na narodzie białoruskim w czasie II wojny światowej.

Zasugerował, by ten „demokratyczny sąd” zajął się również innymi liderami, np. prezydentem Francji za rozganianie protestów ruchu żółtych kamizelek czy władzami USA za styczniowe wydarzenia na Kapitolu związane z wynikami amerykańskich wyborów prezydenckich.

