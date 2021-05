Łukaszenka: Zachód "absolutnie" nie pomógł Białorusi w walce z COVID-19

Europejczycy i Amerykanie "absolutnie nie pomogli" Białorusi w walce z epidemią - oświadczył we wtorek prezydent Alaksandr Łukaszenka. Jednak według wyliczeń mediów niezależnych Białoruś otrzymała 6 mln dolarów pomocy. W ubiegłym roku trafiły tam m.in. dwa transporty humanitarne z Polski.

"Wydaliśmy ogromne pieniądze (na walkę z pandemią - red.). Europejczycy i Amerykanie to ostatni łajdacy. Przecież w ogóle nam nie pomogli, absolutnie. Chociaż WHO i ONZ ciągle mówią, że trzeba kogoś wspierać i tak dalej" - oświadczył Łukaszenka, którego cytuje jego służba prasowa. "Nie pomogli, to nie trzeba, nie prosimy ich" - dodał Łukaszenka.

Portal Naviny.by pisze, że słowa te "nie są zgodne z prawdą i są przejawem niewdzięczności", a kraje zachodnie przeznaczyły już na pomoc Białorusi w walce z COVID-19 blisko sześć milionów dolarów.

M.in. Polska przekazała Białorusi w ramach pomocy humanitarnej sprzęt medyczny, lekarstwa i środki ochrony osobistej - maseczki, środki do dezynfekcji. W kwietniu i czerwcu ubiegłego roku na Białoruś dotarły dwa transporty humanitarne z Polski.

Według portalu Naviny.by "geografia pomocy" zagranicznej jest bardzo rozległa - udzielały jej kraje UE, Chiny, USA, Korea Południowa i inne państwa.

Sprzęt dla Białorusi

W artykule wyszczególniono część programów pomocowych i projektów, w ramach których na Białoruś docierała i dociera pomoc z Zachodu.

We wrześniu 2020 r. biuro WHO przy wsparciu USAID przekazała białoruskiemu systemu ochrony zdrowia 250 koncentratorów tlenu a miesiąc później testy i pulsoksymetry warte 257 tys. dol. W grudniu sprzęt (termowizory) i środki ochrony otrzymał miński port lotniczy.

"Co się tyczy UE, miliony euro niekończącą się rzeką płyną do białoruskiej gospodarki w ramach różnych projektów od wielu lat" - napisały Nawiny.

To m.in. sfinansowane przez UE laboratoria rozpoczęły w kwietniu 2020 r. produkcję środków ochrony i elementów do system podawania tlenu. W lipcu ubiegłego roku UE i WHO wspólnie przekazały środki ochrony dla lekarzy z Mińska.

Suma pomocy to 5,3 mln dolarów

W kwietniu 2021 r. na Białoruś dotarły sfinansowane przez UE maski tlenowe dla pacjentów z Covid-19 i 160 aparatów do tlenoterapii od WHO. Ponadto przekazano 20 tys. testów ekspresowych do diagnostyki koronawirusa przeznaczonych dla szpitali powiatowych.

"Pomoc dociera na Białoruś także w ramach dużej inicjatywy »Solidarność dla zdrowia«, finansowanej przez UE i realizowanej przez WHO. Suma tej pomocy dla Białorusi wynosi 5,3 mln dol. Inicjatywa polega na wsparciu technicznym systemu ochrony zdrowia i szkoleniu specjalistów" - piszą Naviny.by.

