- Dziś do Polski dojechało 250 tys. szczepionek Moderny, w tej chwili są szykowane do przekazania punktom szczepień by w weekend nic nie zwalniało - powiedział w Polsat News prezes RARS.

- To były dostawy Moderny i Pfizera w tym tygodniu, w przyszłym 1 mln 200 tys. szczepionek Pfizera dotrze do nas. To bardzo dobry dostawca, dość regularnie co tydzień w poniedziałek przekazuje kolejne transze - wyjaśnił, pytany o szczegóły dostaw. Dodał, że około 11 maja dotrze do polski kolejna partia szczepionek Johnson&Johnson.

Pod koniec maja ma do Polski trafić nawet 2,4 mln dawek szczepionek Pfizera.

Dodatkowe szczepienia w punktach mobilnych

W nadchodzący weekend część miast zdecydowała się kontynuować organizowane w czasie majówki szczepienia chętnych w punktach mobilnych. - Taka akcja cieszyła się dużym wzięciem, wielu Polaków chciało się zaszczepić - mówił Kuczmierowski. Na pytanie, czy miasta dostaną dodatkowe dawki odparł, że "raczej to będzie szczepienie dawkami niewykorzystanymi w majówkę.

WIDEO: Kolejne dostawy szczepionek. Dotrą miliony dawek od Pfizera

- 50 tys. szczepionek przekazaliśmy do 16 województw, w wielu z nich skończyły się przed czasem, to dobry prognostyk - dodał prezes RARS.

ZOBACZ: Cessak: w wersji optymistycznej młodzież będzie zaszczepiona w czerwcu

Zapewnił, że "punkty szczepią cały czas, na okrągło". Przypomniał, że system szczepień jest w stanie podawać preparaty jeszcze większej liczbie osób, ale problemem jest liczba szczepionek.

Rekord szczepień

W czwartek wykonano w Polsce ponad 400 tys. szczepień przeciw COVID-19, co jest nowym rekordem dziennym - wskazał w piątek szef KPRM i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk.

"Wczoraj wykonanych zostało ponad 400 tys. szczepień, co jest jak do tej pory rekordowym bilansem dziennym #SzczepimySię" – napisał na Twitterze Dworczyk.

Przekroczyliśmy 13 milionów wykonanych szczepień. Zachęcamy do rejestracji kolejne roczniki, od północy z e-skierowań mogą korzystać osoby urodzone w 1996 roku i starsze. Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w Narodowy Program Szczepień! #SzczepimySię pic.twitter.com/yQKZurTdbp — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) May 7, 2021

Najnowsze dane mówią, że podano dotąd w sumie 13 034 348 zastrzyków ze szczepionką przeciw COVID-19.

Pomoc dla Indii

- Wysłaliśmy najbardziej potrzeby sprzęt, koncentratory tlenu, urządzenia tlenowe, butle na tlen, bo wiemy, że jest tam duży problem z tym sprzętem. Ze względu na skalę, nie możemy wesprzeć w sposób istotny, ale z naszej strony podjęliśmy działania uzgodnione przez nasze MSZ, by pomóc punktowo, tak gdzie tego potrzeba - mówił.

Sytuacja epidemiczna w Indiach wciąż się pogarsza. Dziś władze kolejny dzień z rzędu informują o rekordzie zakażeń. W ciągu 24 godzin koronawirusa stwierdzono u ponad 414 tysięcy osób.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że na Indie przypada prawie połowa nowych zakażeń wykrytych na całym świecie w zeszłym tygodniu i jedna czwarta zgonów. Indie to drugi najludniejszy kraj świata. Od początku pandemii zachorowało w nich 21 milionów osób. Ale to oficjalne dane. Według ekspertów rzeczywista liczna zachorowań może być od pięciu do dziesięciu razy większa.

WIDEO - Ziobro: jesteśmy za pieniędzmi z Unii. One należą się Polsce jak psu zupa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/prz/Polsat News