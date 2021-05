Będzie zimno, mokro i wietrznie. Pogoda na piątek

W piątek będzie się chmurzyć, padać, a miejscami grzmieć. W pasie od Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski przez Ziemię Łódzką i Mazowsze po Podlasie opady będą ciągłe i intensywne. Spadnie do 20-25 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi.

Zalecana ostrożność

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 5 stopni na Ziemi Lubuskiej do 14 stopni na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku zachodniego będzie porywisty, do 60-70 km/h, a miejscami do 80-90 km/h. Zalecamy ostrożność, ponieważ wichura może uszkadzać drzewostan, budynki i linie energetyczne.

Ciśnienie będzie obniżone i przez cały dzień będzie bardzo szybko rosnąć. Barometry pokażą w samo południe od 1002 hPa na Ziemi Łódzkiej do 1006 hPa na Podkarpaciu, Ziemi Lubuskiej i zachodnim Pomorzu. Biomet pozostanie niekorzystny dla naszego samopoczucia.

sgo/ Twoja Pogoda