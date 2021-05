Rumunia. Książę Liechtensteinu zastrzelił największego niedźwiedzia w UE

Rumuńska organizacja proekologiczna "Green" oraz austriacka "VGT" w oświadczeniu zarzuciły księciu Emanuelowi von und zu Liechtenstein, członkowi rządzącego Liechtensteinem rodu książęcego zastrzelenie największego obserwowanego w Rumunii niedźwiedzia brunatnego. Dziko żyjące zwierzę nazywano Arturem.

Nie ten niedźwiedź

Książę miał zabić niedźwiedzia w czasie polowania w marcu na terenie chronionego obszaru rumuńskich Karpat. Według służb książę miał posiadać uprawnienia łowieckie oraz specjalną zgodę rządu Rumunii na odstrzał osobnika z gatunku chronionego. Władze kraju zezwoliły jednak na zabicie jednego konkretnego niedźwiedzia, który podchodził pod zabudowania ludzkie i zagrażał ich bezpieczeństwu.

"W rzeczywistości książę nie zabił problematycznego niedźwiedzia, ale samca, który żył głęboko w lesie i nigdy nie zbliżał się do siedzib ludzkich" - oceniają proekologiczne organizacje. "Niedźwiedź o imieniu Artur był obserwowany przez wiele lat (...) i był znany jako dziki okaz nieprzyzwyczajony do obecności ludzi i pożywienia od nich pochodzącego".

ZOBACZ: Jaworzno. Polowanie na dziki na osiedlu

Agencja Associated Press poinformowała, że miała dostęp do dokumentów łowieckich księcia, które potwierdzały, że otrzymał on czterodniowe zezwolenie na polowanie w marcu w regionie Covasna i że 13 marca "upolował" 17-letniego niedźwiedzia brunatnego, za co miał zapłacić 7000 euro.

Największy w Rumunii

Niedźwiedź Artur był największym zaobserwowanym w Rumunii zwierzęciem tego gatunku i prawdopodobnie największym w całej Unii Europejskiej.

- Zastanawiam się, jak książę mógł pomylić niedźwiedzicę przybywającą do wioski z największym samcem, który żył w głębi lasu - oceniał Gabriel Paun prezes rumuńskiej organizacji "Green". Jego zdaniem książę "nie przybył, aby rozwiązać problem mieszkańców, ale zabić niedźwiedzia i zabrać do domu największe trofeum, aby powiesić je na ścinanie". Dodał, że "zastrzelił niewłaściwego niedźwiedzia".

ZOBACZ: Zastrzelono dwa niedźwiedzie w Tatrach. Zwierzęta podchodziły pod hotel

Niedźwiedzie brunatne są gatunkiem chronionym w UE. Rumunia zakazała polowań w celu zdobycia trofeów łowieckich w 2016 r. Jednak kolejne rządy akceptowały wyjątki w przypadku niedźwiedzi, które wyrządzały poważne szkody lub zagrażały ludziom. Stosowne zezwolenia wydawał rumuński resort środowiska.

Szef tego ministerstwa, Tánczos Barna, zapewnił w rozmowie z telewizją Digi24, że bada sprawę, ale rozstrzygnięcie, którego niedźwiedzia zabił książę, jest "niezwykle skomplikowane".

WIDEO - Tragedia w Izraelu. Co najmniej 44 osoby zginęły stratowane przez tłum Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/prz/The Guardian