Ponad 50 kutrów blokuje port. Protest francuskich rybaków

- Łodzie przypłynęły zewsząd, z Bretanii, z Normandii - powiedział AFP francuski rybak Romain Davodet. - To niewiarygodne, że udało się zebrać wszystkich tych ludzi – zauważają inni rybacy uczestniczący w proteście.

Francuscy rybacy blokują port, ale zapewniają, że ich demonstracja jest pokojowa.

Watch as boats descend on Jersey's main harbour in the early hours of Thursday morning.



