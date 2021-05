Znaleziono grób sprzed 78 tysięcy lat. "Najstarszy znany w Afryce"

W jaskini Panga ya Saidi w pobliżu wybrzeża Kenii znaleziono płytki grób 2,5-3-letniego dziecka. Głowa zmarłego umieszczona została na poduszce, a górną część ciała starannie owinięto całunem. Naukowcy nazwali zmarłego "Mtoto", co w języku suahili oznacza "dziecko".

Badacze twierdzą, że odkrycie rzuca światło na rozwój wczesnych złożonych zachowań społecznych u Homo sapiens.

- Dziecko zostało pochowane w miejscu zamieszkania, blisko miejsca, w którym mieszkała ta społeczność, co pokazuje, jak bardzo życie i śmierć są ze sobą powiązane. Tylko ludzie traktują zmarłych z takim samym szacunkiem, rozwagą, a nawet czułością, z jaką traktują żywych. Nawet kiedy umieramy, nadal jesteśmy kimś dla naszej grupy - powiedziała antropolog Maria Martinon-Torres, dyrektor Narodowego Centrum Badań nad Ewolucją Człowieka (CENIEH) w Hiszpanii i główna autorka badania opublikowanego w czasopiśmie "Nature".

Naukowcy ustalili, że dziecko, którego płeć pozostaje niejasna, zostało umieszczone w grobie w pozycji zgiętej, z ciałem ułożonym na prawym boku, z kolanami przyciągniętymi do klatki piersiowej. Położenie łopatki i dwóch żeber wskazywało, że górna część ciała była owinięta łatwo psującym się materiałem. Ciało szybko zostało pokryte ziemią wydobytą z dna jaskini.

It is a scene that exudes sadness: a child perhaps 2-1/2 or 3 years old buried in a shallow grave under the sheltered overhang of a cave, head resting on a pillow and the upper part of the body carefully wrapped in a shroud.​ https://t.co/yQRd60Mgws