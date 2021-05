"Samorządowcom zaproponowano pożyczki. Pieniądze pójdą do państwowych spółek"

- Można było przygotować znacznie lepsze warunki. Obawiam się, że to, co zostało przyjęte, może posłużyć jako fundusz wyborczy PiS, zamiast, żeby służyło wszystkim Polkom i Polakom - mówił Rafał Trzaskowski pytany o głosowanie za ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE.

ZOBACZ: Sejm za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Jak głosowali posłowie?

Pytany czy wstrzymanie się od głosu w tej sprawie nie stoi w sprzeczności z tym, że te pieniądze są potrzebne. - Nie, my przez cały czas mówiliśmy, że powinny być inne warunki przydziału tych pieniędzy, mówiliśmy o tym, że powinny być negocjacje publiczne, potrzebna jest specjalna ustawa wdrożeniowa, w które zadbamy, żeby wszyscy mieli dostęp do tych pieniędzy - wyjaśnił prezydent Warszawy.

Wideo: Rafał Trzaskowski komentował wtorkową decyzję Sejmu

- Dzisiaj te warunki, na których PiS razem z Lewicą chce przyjąć Fundusz Odbudowy nie są dobre ani optymalne. My będziemy walczyć dalej o tę ustawę i dalej negocjować - zapewnił.

"Jesteśmy zapięci pod szyję"

Grzegorz Kępka przypomniał, że pod koniec kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie rządu i samorządu. Jego konkluzją było zdanie, że "przedstawiona nowa wersja zawiera liczne zmiany zgłoszone w toku konsultacji przez samorządu, jednak nie uwzględnia wszystkich propozycji strony rządowej". Odnosząc się do tej kwestii Trzaskowski odparł, że był "niewielki postęp, ponieważ rządzący musieli zobaczyć siłę naszych argumentów".

- Rozmawialiśmy z instytucjami unijnymi, ja sam przeprowadziłem kilkadziesiąt rozmów na ten temat, była więc presja ze strony tych instytucji, żeby ten program polepszyć - mówił gość "Graffiti". - Niestety większość poprawek jest niezadowalająca - dodał.

Jego zdaniem, politycy PiS chcą dać "rządowym molochom" bezzwrotne pożyczki w formie grantów, a samorządowcom powiedzieli: większość pieniędzy dla was będzie w pożyczkach. - My, w dzisiejszej sytuacji budżetowej, po koronawirusie, przy tym, jak rządzący za pieniądze samorządów realizowali swoje obietnice, jesteśmy zapięci po szyję i trudno będzie brać nam pożyczki. Rządzący robią to z premedytacją - wskazał.

"Glosowanie nas zasmuciło"

- PiS będzie chciał wydawać większość tych pieniędzy na spółki skarbu państwa, na fundację Rydzyka, na zaprzyjaźnione projekty, jak Ostrołęka, która okazała się wpadką. Źle się stało, ale mam nadzieję, że Lewica wyciągnie z tego wnioski. To wczorajsze głosowanie bardzo nas zasmuciło.

Zwrócił uwagę, że rząd nie miał we wtorek większości, więc w trakcie negocjacji można było negocjować "znacznie bardziej ambitnie". - Lewica nas tej szansy, jako opozycję, pozbawiła - podkreślił.