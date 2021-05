Prezydent Estonii w Polsat News: nie powinniśmy wracać do świata sprzed pandemii

- Nigdy nie powinniśmy wrócić do tego, co było wcześniej. Ta pandemia to kolejny przejaw zmian klimatu. Manifestacja tego, jak jako gatunek ludzki obciążamy globalny ekosystem. Myślę, że to dzwonek ostrzegawczy. Cały wysiłek powinniśmy skierować na "zielony skręt". Bardzo się cieszę, że to myślenie łączy nas z Polską - powiedziała w programie "Dzień na Świecie" prezydent Estonii Kersti Kaljulaid.

Jan Mikruta, Polsat News: Właśnie wprowadziliście własny paszport szczepionkowy…

Kersti Kaljulaid, prezydent Estonii: Tak, mamy już nasz estoński certyfikat szczepienia. Bardzo prosty, wygląda jak kod QR. Nic wyjątkowego. Ale informacje są ważne. Wygląda tak. To po prostu kod QR. Nic wyjątkowego. Zawiera dane, które można elektronicznie zweryfikować. Nie przekazuje żadnych danych, pozwala jedynie potwierdzić szczepienie.

Popiera pani europejski paszport szczepionkowy?

Oczywiście. Krajowe byłyby pozbawione znaczenia. Głównym celem jest umożliwienie pełnego funkcjonowania Strefy Schengen a może także bardziej międzynarodowych podróży okazicielom tych certyfikatów. Wolę słowo certyfikat, paszport to co innego.

Czy widzi Pani początek powrotu do normalności, do świata "po covidzie"?

Nie. Nigdy nie powinniśmy wrócić do tego, co było wcześniej. Ta pandemia to kolejny przejaw zmian klimatu. Manifestacja tego, jak jako gatunek ludzki obciążamy globalny ekosystem. Brzemię, którego inaczej praktycznie byśmy nie odczuli. Myślę, że to dzwonek ostrzegawczy. Nigdy nie powinniśmy już wrócić do tamtego świata. Cały wysiłek powinniśmy skierować na „zielony skręt”. Bardzo się cieszę, że to myślenie łączy nas z Polską. Działamy i musimy to robić tak szybko, jak to możliwe, łagodząc równocześnie społeczne obciążenia, by ci, którzy mają mniej, nie ponosili większego kosztu zmian. Mówiąc więc otwarcie nie powinniśmy wracać do tego, co było. To pierwsze ostrzeżenie dla ludzkości. Potraktujemy je poważnie, czy potrzebujemy więcej? Wtedy może być za późno.

