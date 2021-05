Media: fragment rakiety kosmicznej spadnie na Ziemię. Nie wiadomo kiedy i gdzie

Według agencji Associated Press elementy rakiet kosmicznych, gdy już spełnią swoje zadanie, są zwykle kierowane w celu kontrolowanego zniszczenia poprzez tarcie w atmosferze. "Z sekcją chińskiej rakiety tak się jednak nie stało" – pisze AP.

W marcu na ziemię w amerykańskim stanie Waszyngton i do oceanu u wybrzeży stanu Oregon spadły części rakiety Falcon 9 amerykańskiej firmy SpaceX – przypomina agencja.

On April 29, China successfully launched a crew module for a space station that it says will be completed by the end of 2022. But the first stage of the rocket that sent that module into orbit is falling to Earth uncontrollably. https://t.co/I9MBBfYXj2