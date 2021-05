Matura 2021. Zakończył się egzamin z matematyki

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik pytany przez PAP po egzaminie z matematyki o jego przebieg powiedział, że było spokojnie.

Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczął się po godzinie 9. Trwał 170 minut.

Matura 2021. Gdzie arkusz CKE z matematyki? W Interii

Arkusze CKE z matematyki - poziom podstawowy wraz z nieoficjalnymi rozwiązaniami dostępne w środę tuż po godz. 14:00.

Trzy obowiązkowe egzaminy

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. Do grupy przedmiotów wyboru należy m.in. matematyka na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony 11 maja. Chęć zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 27,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.