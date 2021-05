Francuski dziennikarz porwany w Mali. Błaga o pomoc

Pracujący dla magazynów "LePoint Afrique" oraz "Liberartion" dziennikarz został porwany 8 kwietnia. W środę w internecie pojawił się 21-sekundowy filmik z jego udziałem, w którym prosi o pomoc.

Apel o pomoc

- Nazywam się Olivier Dubois. Jestem Francuzem. Jestem dziennikarzem. Zostałem porwany w Gao 8 kwietnia przez JNIM (ang. GSIM - Grupę Wsparcia Islamu i Muzułmanów, filię Al-Kaidy w Mali - red.). Zwracam się do mojej rodziny, moich przyjaciół i francuskich władz, aby zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby mnie uwolnić - mówi Dubois w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

Autentyczność filmu potwierdził sekretarz generalny "Reporterów Bez Granic" Christophe Deloire.

"Zostaliśmy poinformowani o porwaniu dwa dni po zaginięciu dziennikarza. W porozumieniu z jego pracodawcami postanowiliśmy wtedy nie informować o tym zdarzeniu, aby nie przeszkadzać w pozytywnym załatwieniu sprawy" - napisał na Twitterze.

"Wzywamy do uwolnienia dziennikarza. Prosimy władze malijskie i francuskie, aby zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby tak się stało" - dodał.

