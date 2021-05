Wreszcie więcej słońca i cieplej. Pogoda na wtorek

We wtorek w województwach zachodnich i północnych zachmurzy się i spadnie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Najsłoneczniej będzie w Małopolsce.

Nawet 17 stopni

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 11 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 17 stopni na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie silny, w porywach do 50 km/h, a na wybrzeżu do 70 km/h.

Ciśnienie będzie bardzo szybko spadać. Barometry pokażą w samo południe od 1002 hPa na zachodnim Pomorzu do 1015 hPa na Podkarpaciu. Biomet pozostanie niekorzystny dla naszego samopoczucia.

WIDEO - Polska wysłała Krajowy Plan Odbudowy. Wiadomo, co z poprawkami Lewicy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/TwojaPogoda.pl